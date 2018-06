VIDEO: Indrukwekkende ontvangst zieke kinderen in Hoofddorp na KinderBeestFeest

HOOFDDORP - In vrijwel de hele provincie waren gisteren veel ambulances, politieauto's brandweerwagens te horen. Niet vanwege een grote brand of ramp, maar vanwege het jaarlijkse KinderBeestFeest.

Tijdens het KinderBeestFeest krijgen chronisch zieke kinderen een kosteloze avond uit in dierentuin Artis in Amsterdam, samen met ouders, verzorgers, broertjes en zusjes. In totaal waren gisteren zo'n 5.000 gasten aanwezig en waren er 1.500 vrijwilligers in touw om de kinderen een geweldige avond te bezorgen.

De kinderen werden in bijzondere voertuigen naar de dierentuin gereden, bijvoorbeeld met auto's van hulpdiensten. 's Avonds, rond 22.00 uur, werden de kinderen op diezelfde manier weer thuisgebracht.

Zo ook in Hoofddorp. Een aantal inwoners stond langs de weg richting de brandweerkazerne om de kinderen te onthalen. "Het is fantastisch om die glimmenden koppies te zien van die kinderen", zegt Miranda Dulk, die een video van de lange stoet maakte.

Volgens haar stonden gisteravond zo'n dertig Hoofddorpers in de stromende regen. "Allemaal zwaaiende mensen, echt kippenvel!"