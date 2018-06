Verstandelijk gehandicapten ervaren bijbaantjes in Aalsmeer: "We laten zien wat mogelijk is"

AALSMEER - Een bijbaan in een kledingwinkel, bij de kapper, of een supermarkt. Voor kinderen met een verstandelijke beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Vandaag konden ze het in de Ophelialaan in Aalsmeer ervaren.

Met het evenement Downtown Ophelia bieden ondernemers voor een dag een stageplek aan. Zo zit de 18-jarige Joey stralend achter de kassa bij de supermarkt, vouwt Lotte t-shirts bij de lokale kledingwinkel en maakt Xandra ijsjes bij de snackbar. "Geweldig", glundert Fabrice die bij de kapper heeft geholpen met het wassen van de haren.

"We willen kinderen met een beperking een kans geven", zegt initiatiefneemster Ingrid Kranenburg. "En ondernemers laten zien dat deze kinderen veel werk uit handen kunnen nemen. Ze kunnen vaak veel meer dan mensen denken."

Een echte baan

Laurens Vos heeft het downsyndroom en is het bewijs dat het evenement ook echt ies kan opleveren. Hij hield er vorig jaar een baantje aan over in restaurant 'Oh!' in Aalsmeer. Daar werkt hij nu elke woensdag in de keuken.

Vandaag staat hij bij de snelkassa in de Jumbo. "Zegeltjes erbij?", vraagt hij vriendelijk aan een klant. En wie weet houdt hij er ook hier een baantje aan over. "Ik denk het wel", lacht hij trots.

"We willen ondernemers in Nederland laten zien wat er allemaal mogelijk is", benadrukt een van de organisatoren Ilse Zethof. "Wat hier vandaag gebeurt in de Ophelialaan is hopelijk een voorbeeld."