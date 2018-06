Boze vissers demonstreren op de Dam: "Wij schrijven geschiedenis"

AMSTERDAM - / IJMUIDEN Honderden vissers hielden vanmiddag een demonstratie in Amsterdam. Ze zijn het niet eens met de komst van windmolenparken waardoor het visgebied krimpt. Ook zijn ze boos om een EU-regel die het verbiedt om bijvangst terug in de zee te gooien.

"Wij schrijven puur geschiedenis nu, dit is nog nooit voorgekomen. Voor ons is de nood heel hoog. Daarom doen wij dit", zegt visser Jan de Boer tegen NH Nieuws.



De dag begon voor De Boer al vroeg in IJmuiden. Daar verzamelden de schepen om naar Amsterdam te varen. "Wij staan elke dag met onze benen in de natuur. Wij zien wat er gebeurt met de vis, dus wij zijn de eersten die voor een oplossing kunnen zorgen, maar het wordt ons niet gegund. Ik heb nog wel plezier in vissen, ik doe het al 31 jaar. Maar al die regelgeving, dan denk je nog wel eens: leuk is anders."



Op het IJ hielden vijftien kotters een parade. Vervolgens werd er op het Stationsplein in Amsterdam een petitie uitgereikt. De stoet eindigde op de Dam waar gedemonstreerd werd. "Een visserman wil vissen. Om hier op de Dam te moeten demonstreren, is geen goed gevoel. Maar het is nodig om de aandacht zien te krijgen van mensen. Ze moeten horen dat wij van de zee worden gedreven."