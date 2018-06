Geen tweede divisie voor Jong Volendam volgend seizoen

VOLENDAM - TIEL Jong Volendam speelt volgende seizoen gewoon weer in de derde divisie. De ploeg verloor het tweede promotieduel tegen TEC in Tiel met 1-0.

De ploeg van Johan Steur verloor woensdag het thuisduel al met 1-2. Lang stond de ploeg toen met 1-0 voor, maar verloor uiteindelijk door twee doelpunten van TEC in de laatste tien minuten.

Lees ook: Jong Volendam geeft zege tegen TEC in slotfase weg

Nadat het net van een van de doelen was gerepareerd kon het duel op sportpark De Lok in Tiel van start gaan. Op eigen veld begon TEC meteen in een hogere versnelling dan eerder in de week in Volendam. De spelers van Jong Volendam werden onder druk gezet en de eerste kansen ware dan ook voor de thuisploeg. Vinnie Vermeer zag zijn halve omhaal voorlangs gaan en even later schoot Serhat Koc ook voorlangs.

Na een minuut of twintig kwam Jong Volendam eindelijk ook wat meer aan aanvallen toe, nadat de eerste TEC-storm wat was gaan liggen. Beide ploegen bleven in het restant van de eerste helft doelpuntloos doordat er te slordig werd gespeeld.

Tweede helft

Ook in de tweede helft bleef Jong Volendam slordig spelen. Dat kwam de ploeg in 67e minuut duur te staan. Sherwin Grot kon profiteren en TEC op 1-0 zetten met een diagonaal schot (foto). Uit een corner maakte Daan Disveld van TEC een ‘hand van god’-goal, Maar waar de hands van Maradonna niet werd gezien, zag de scheidsrechter zijn handsbal wel, wat hem een gele kaart opleverde. Hoewel Jong Volendam in de slotfase nog wel een paar kansjes kreeg, kon de ploeg de gelijkmaker niet produceren.

Opstelling TEC: v.d. Sman; Onyelke, Disveld, Zeller, Kuiper (Shakison(69); Vermeer, v. Westerlaken, v. Gessel (v. Hofwegen/80), Vink; Grot (Fijneman/78), Koç

Opstelling Jong Volendam: v. Stappershoef; Tol, Zeijlmans (Lee/77), Bäly, v. Gasteren; Smorenberg (Eerdhuijzen/59), Hilterman; Murkin, Tejan; Berenstein (El Hamdi/60), Vlak