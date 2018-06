Handbalsters boeken monsterzege op Kosovo

AMSTERDAM - ALMERE Met een aangepast team, waarin vooral jonge speelsters een kans kregen, heeft het Nederlandse vrouwen handbalteam met 42-16 gewonnen van Kosovo in de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatiereeks.

De vrouwen hadden zich donderdag in Wit-Rusland al verzekerd van deelname aan het EK door met 28-29 te winnen.

Lees ook: Handbalsters zeker van EK na winst op Wit-Rusland

Bondscoach Helle Thomsen moest het, net als tegen Wit-Rusland, doen zonder vaste waarden als Estavana Polman, Lois Abbingh, Yvette Broch en Angela Malestein. Daarnaast mochten andere toppers, waaronder de beste Nederlandse handbalster Nycke Groot, op de bank blijven zitten.

Dat leverde kansen op voor onder meer Dione Housheer (foto), de 18-jarige topper van het Amsterdamse VOC, die na de zomer in Denemarken aan de slag gaat. Oranje was ook zonder de beste speelsters veel beter dan Kosovo. Bij de rust stond de ploeg al met 21-10 voor.

Tweede in de poule

In de tweede helft bleek Kosovo leeggespeeld en walste Oranje door naar de 42-16 eindstand. Nederland eindigt als tweede in de poule achter Hongarije, tenzij Hongarije de laatste wedstrijd tegen Wit-Rusland verliest.

"Gewoon je ding doen"

"De bedoeling was zo min mogelijk doelpunten tegen te krijgen en vol op de aanval te spelen", vertelde Dione Housheer bij Ziggo. "Een kwestie van gewoon je ding doen. Wel is het anders zonder al die topspeelsters erbij." Voor Housheer staat ook nog een WK met Jong Oranje op het programma, voor ze bij haar nieuwe Deense club aan de slag gaat. "Ik heb na het WK anderhalve of twee weken vakantie. Bij de handbalacademie hoden ze ook wel in de gaten dat ik genoeg rust krijg."

Tess Wester ook naar Denemarken

Naast Dione Housheer gaat ook de populaire keepster Tess Wester na de zomer aan de slag in Denemarken bij Odense. Haar vriend, de voetballer Mart Lieder, maakte kortgeleden bekend ook in Denemarken te gaan spelen. De Purmerender stapt over van FC Eindhoven naar Sønderjyske. Daarmee zijn Wester en Lieder het tweede Nederlandse hand-/voetbalstel in Denemarken na Etavana Polman en Rafael van der Vaart.