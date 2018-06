Deel dit artikel:











VIDEO: Dief breekt in bij bakkerij en neemt roze koeken mee Foto: Bakkerij Beerse / ANP

ALKMAAR - Een man die afgelopen nacht inbrak bij een bakkerij aan de Laat in Alkmaar was niet uit op het geld, maar op de koeken in de winkel. Er is een verdachte aangehouden.

De inbraak was rond 1.15 uur vannacht. De dief nam volgens de eigenaar van de bakker onder meer roze koeken mee. "Deze zagen er zo smakelijk dat er is besloten om de deur in te gooien met een baksteen", schrijft de bakkerij op Facebook. Op een foto is te zien dat een van de ramen volledig gesneuveld is. Lees ook: Roze koeken-ijs: de zomerhit van 2018? De verdachte is volgens de bakker door getuigen gepakt. De politie kon hem later aanhouden. Toen bleek dat de man voor 23 euro aan koeken had meegenomen uit de winkel. Kort na de inbraak werd bakker Koen Beerse uit zijn bed gebeld. Gelukkig valt het mee. Echt geschrokken is hij dan ook niet. "En we hebben de koeken teruggekregen. Maar ze waren helemaal kapot, dus ze zijn niet meer te verkopen."