Marcel Keizer wordt trainer van Al-Jazira

"Er was interesse van verschillende clubs uit Nederland en het buitenland. De aanbieding van Al-Jazira sprak hem het meeste aan", zei Nijman.

Keizer (49) begon het vorige seizoen als hoofdtrainer van Ajax, waar hij Peter Bosz opvolgde. Onder leiding van de nieuwe coach werd de club al snel uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en de Europa League. Het drama rond Abdelhak Nouri speelde daar een grote rol bij. Ook in de competitie liep het niet naar wens van de clubleiding en net toen het beter leek te gaan werd hij in december aan de kant geschoven. Erik ten Hag nam zijn positie over.

Keizer was daarvoor trainer van Telstar, FC Emmen en SC Cambuur. Ten Cate leidde Al-Jazira vorig seizoen naar de titel. Op het WK voor clubteams eindigde de Arabische ploeg als vierde.