Meer dan 25 jaar geld bij elkaar fietsen voor kindertehuis Samuel in Suriname

SCHAGEN - Voor de 26ste keer startte vanmorgen een groep van zo'n honderd wielerliefhebbers voor een rit van zo'n honderd kilometer door het Noord-Hollandse landschap. Stichting Sponsorfietstocht.nl haalt met de tocht geld op voor kindertehuis Samuel in Paramaribo. Al die jaren zorgt de club dat het onderhoud gedaan kan worden.

Rond 8.00 uur komen de vrienden van de stichting naar het Regius College in Schagen waar de fietstocht zal starten. Het weer zit niet helemaal mee. Miezerregen maakt het fris maar het enthousiasme is er niet minder om.

Traditie

"De tocht is ooit begonnen door Gerie Pool uit Petten, vertelt voorzitter Johan Kloos. "Die adopteerde een kind uit het kindertehuis in Paramaribo en zag wat voor omstandigheden er waren en besloot dat er wat moest gebeuren."

Inmiddels is de tocht een flinke traditie geworden. Het begon ooit als bedrijvensponsortocht. "Bedrijven hielden daar zo'n tien jaar geleden wel mee op. Groepen uit een bedrijf deed mee en de baas moest het sponsoren. Toen zijn we over gegaan op individuele tochten."

100 kilometer extra

Dirk Voskamp is één van de renners die elk jaar mee doet en een flinke duit in het zakje weet te doen. "Ik ben vanmorgen vertrokken vanuit IJmuiden, ik fiets dus wel iets meer dan die 100 kilometer van vandaag", lacht hij. "Het worden er eerder 220."

Voskamp doet al 16 jaar mee en weet ook elke keer zijn omgeving enthousiast te krijgen. "Je moet er wel even achteraan maar ik sta elke keer weer verbaasd hoeveel geld mensen me geven."

Koffie met appeltaart

De tocht voert vandaag richting Edam. Onderweg zijn een paar plekjes waar ze even kunnen opsteken. "Ja, halverwege krijgen we koffie met appeltaart, dat is op 50 kilometer. Op 25 kilometer krijgen we een broodje en wat te drinken. En alles gesponsord he!"

Als de fietsers vanmiddag weer aankomen in Schagen, staat er ook nog een biertje klaar. De inwendige mens wordt dus niet vergeten. "Dit is de enige tocht waar je bij aankomt", lacht voorzitter Kloos.