Inkijkje in het verleden van Telstar

VELSEN-ZUID - AMSTERDAM Oud voorzitter Jos de Waard van Telstar gaf een mooi inkijkje in de geschiedenis van de club in NH Radio Sportcafé.

"Ik was voorzitter van '81 tot '88, dat was kort nadat de club was gedegradeerd uit de eredivisie", vertelde Jos de Waard, de vader van de huidige algemeen directeur Pieter de Waard. "Er waren veel schulden toen wij aantraden, bij de belastingdienst, de gemeente, bij wie niet eigenlijk. We zijn toen de boer op gegaan om geld bij elkaar te halen. Een actie in de gemeente leverde een ton op. Volendam wilde per se Henny Meijer hebben. We konden maximaal 105.000 gulden vragen voor hem, maar Volendam wilde hem zo graag hebben dat ze 150.000 gulden betaalden. Strik erom en we wilden hem zelfs nog brengen."

Minimale betaling

"We hadden een begroting van 700.000 gulden. We moesten vijftien contractspelers hebben en die kregen bij ons wat we minimaal verplicht waren: 55,5 procent van het wettelijk minimumloon. Maar we kwamen nog altijd geld tekort."

Leen Otten en Jan van der Gracht

"De befaamde Leen Otten kreeg ook nog geld. Toen hebben we hem in het bestuur gehaald en liet hij de schuld zitten. Jan van der Gracht, een stille miljonair in IJmuiden, sprong ook nog wel eens bij. We hadden 125.000 gulden schuld bij de bank. Jan van der Gracht ging mee naar de bank om te kijken wat er te regelen was. Jan zei bij de bank: "Ik breng jullie morgen 75.000 gulden, maar dan moeten jullie de rest kwijtschelden", en daar ging de bank mee akkoord. De volgende dag stond in de krant dat we Henny Meijer voor 150.000 gulden hadden verkocht", vertelde De Waard met een lach.

Continuïteit in staf

Pieter de Waard, ook te gast bij NH Radio Sportcafé, is blij dat hij voor komend seizoen continuïteit in de staf heeft kunnen bereiken. Trainer Mike Snoei blijft en Piet Buter, de hoofdscout van Southampton, blijft ook bij Telstar. Van de vaste basis zijn inmiddels vijf spelers vertrokken. "We hebben zestien spelers vastliggen voor volgend seizoen. Er moeten er nog acht bij", vertelde De Waard.