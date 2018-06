71-jarige 'Super Granny' tilt zo 100 kilo van de grond: 'Het is een echte tijger'

AMSTERDAM - (AT5) Honderd kilo liften met het grootste gemak. Het is al een hele klus voor een fitte jongere Amsterdammer, laat staan voor een bejaarde vrouw. Maar niet voor de 71-jarige Ina Koolhaas. De 'Super Granny' doet zelfs mee aan het WK Powerliften.

Met een enorme halter ging AT5 samen met Ina Amsterdam-Zuidoost in, om de proef op de som te nemen en dat leverde een hoop gelach op. Waar de meeste mensen de halter nog geen milimeter van de grond krijgen, tilt Ina het gevaarte zo de lucht. "Ik zie haar ook aan komen met haar koffertje, dus ik denk: lieve mevrouw doe maar niet", vertelt een deelnemer van het experiment. "En ze tilt gewoon zo die honderd kilo van de grond af. Dus echt diep respect."

'Een echt tijger'

"Als je mij zeven jaar geleden gevraagd had dat ik dit zou doen, dan had ik je vierkant uitgelachen", vertelt Koolhaas. Voor haar pensioen was ze docent aan de Hogeschool van Amsterdam, maar na het werkende leven had ze een nieuwe hobby nodig: de sportschool.

Vijf dagen per week is ze daar inmiddels te vinden om haar spieren te trainen. Zoals bij ieder talent, was er een ontdekker nodig. Oud-basketbalkampioen Jinga Gosschalk zag Koolhaas trainen en ging met haar aan de slag. "Discipline, positiviteit, veerkracht, mentaal heel sterk. Het is een echte tijger", vertelt Gosschalk over haar protegé.

'Een stelletje Russen'

Koolhaas is zelf van mening dat ouderdom vooral in je hoofd zit en iedereen boven de zeventig fit kan zijn. "Als mensen niet van de bank kunnen komen, dan kunnen ze net zo lang oefenen tot ze het wel kunnen. Er is veel meer mogelijk voor ouderen en voor jongeren trouwens ook, want die zitten ook maar achter die computers."

Hoewel trainer Gosschalk zeker is van de gouden plak op het WK, is Koolhaas dat nog allerminst. "Ik weet niet wie er komen, of er een stelletje Russen komen of weet ik wat. Maar ik kom in ieder geval met een podiumplek terug."

Het WK is komende woensdag in Canada. Alle verrichtingen van Ina Koolhaas zijn te volgen op haar Instagram.