Roemruchte club DWS in problemen

AMSTERDAM - Voetballend gaat het wel goed met de roemruchte Amsterdamse club DWS, maar de club ging deze week op slot na bedreigingen van een groep geroyeerde leden en ouders die de toegang tot de velden en kantine is ontzegd.

"De club heeft een aantal bestuurswisselingen gehad de laatste jaren", vertelt Rob Stenacker bij NH Radio Sportcafé. "Anderhalf jaar geleden is er een heel nieuw bestuur gekomen, tot tevredenheid van van veel leden. Ze hebben een zero-tolerance beleid ingesteld. Spelers die zich misdroegen zijn geroyeerd en ouders van spelers die zich misdroegen is de toegang tot de velden en kantine ontzegd. Je kan ze geen toegang tot het sportpark ontzeggen, want dat is openbaar terrein."

Club op slot

Afgelopen donderdag zou er een algemene ledenvergadering worden gehouden, maar na bedreigingen aan bestuursleden en kantinepersoneel werd de club helemaal gesloten. "We kunnen niet hebben dat leden zich geïntimideerd of niet veilig voelen om morgen langs te komen of om een stem uit te brengen. Dit heeft ons doen besluiten de vergadering met een paar weken uit te stellen, zodat we eerst kunnen werken aan de rust binnen de club onder begeleiding van KNVB, gemeente en politie. En natuurlijk onze vrijwilligers en trainers", staat te lezen op de site van de club.

"Een groepje heeft geroepen dat ze het bestuur gaan afzetten", vertelde Rob Stenacker. "Dat kan helemaal niet, want die mensen zijn geen lid meer van de club."

Roemrucht verleden

DWS werd in 1964 landskampioen terwijl de ploeg net gepromoveerd was naar de eredivisie. Dat was nog nooit voor gekomen. Het jaar daarna bereikte DWS de kwartfinale van de Europacup I. In totaal speelde de club dertien jaar in de eredivisie. De vaste gasten van NH Radio Sportcafé, Jan Jongbloed en Rinus Israel speelden ook nog voor de Amsterdamse club.