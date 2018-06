Kat Mozes begraven naast zijn geliefde bushalte in Hoofddorp

HOOFDDORP - Kat Mozes, die eerder deze week dood werd gevonden op een busbaan in Hoofddorp, heeft een graf gekregen naast 'zijn' bushalte. "Mozes, je bent voor altijd in ons hart. We missen je zo. Rust zacht mijn vriend", staat er op het kaartje bij het graf.

De meesten kenden Mozes van bushalte Bornholm. Hier bracht hij de meeste tijd van zijn leven door. "Hij was gewoon niet binnen te houden. Mozes kwam alleen thuis om te eten en soms sliep hij hier. Ik probeerde hem wel binnen te houden, maar dan ging hij na een tijdje aan alles krabben uit irritatie. Hij wilde altijd weg en ging dan naar de bushalte. Dat ging een hele tijd goed", vertelt baasje Monique tegen NH Nieuws.

Deze week ging het toch mis. Mozes werd door een bus aangereden. Door buurtbewoners is hij in de bosjes gelegd. Monique hoorde van een buurvrouw dat Mozes niet meer leefde. "Hij heeft gelukkig niks gevoeld. Het was een klap en toen was hij er niet meer. Ik ben er stuk van."

Geliefd

Mozes was erg geliefd bij mensen die geregeld de bus namen. "Hij kwam hier elke dag wel eventjes langs. Hij zat hier, hij lag hier, altijd heel gezellig. Voor Bornholm was het echt een icoon", zei iemand eerder.

Nadat Monique Mozes had gevonden, heeft ze naast de bushalte een diepe kuil gegraven. Daar heeft ze de kat in gelegd. "Ik weet dat mensen gek op hem waren. Iedereen eigenlijk. Daarom heb ik hem op die plek begraven." Bij het graf van Mozes liggen bloemen en er staat een groot houten kruis. Bij de tekst staat een foto van de kat.

Steen voor Mozes

Bij het graf van Mozes moet nog een steen komen, maar eerst moet de gemeente Haarlemmermeer nog toestemming geven. De steen was een idee van Dennis Bonset, een buurtbewoner die ook gek was op Mozes. Zodra er toestemming is, betaalt hij de steen zelf. Wie mee wil betalen, mag. "Dit bijzondere beest verdient een steen omdat hij zo veel mensen blij heeft gemaakt", zegt Dennis erover. "R.I.P Mozes, 30-2018, Je was geliefd bij iedereen en zult nooit vergeten worden", komt er te staan.