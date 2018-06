Deel dit artikel:











Heb jij last van vliegverkeer? Laat het ons weten! Foto: KLM

NOORD-HOLLAND - NH Nieuws Panel onderzoekt komende weken de toekomst van het vliegverkeer. Het is op dit moment een veelbesproken thema binnen de politiek. We willen van jou graag weten of je overlast ondervindt van vliegverkeer, hoe je aankijkt tegen uitbreiding van Schiphol/Lelystad Airport en wat je zelf bereid bent om te doen om de schade van het vliegen te beperken. Invullen kost tussen de 5 à 10 minuten. De enquête kan worden ingevuld tot met dinsdag 12 juni.

Wil je ook meedoen aan het onderzoek? Meld je dan hier aan voor het NH Nieuws Panel, als je dat nog niet hebt gedaan. Daarna sturen we je binnen 48 uur na je aanmelding de link naar het onderzoek. Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws Panel ruim 1.500 leden.