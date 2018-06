Boze vissers in optocht van IJmuiden naar Amsterdam

IJMUIDEN - Zo'n vijftien viskotters varen vanochtend in een protestoptocht van IJmuiden naar Amsterdam. De vissers zijn bang dat hun beroep over enige tijd niet meer uitgevoerd kan worden.

Door de invoering van de zogenoemde aanlandplicht en de plannen voor enorme windparken op zee vrezen zij voor het verdwijnen van de vissersvloot. "Het zijn precies de gebieden waar we altijd gevist hebben, van vader op zoon. De beste visplekken, die pakken ze", zegt visser Jaap tegen NH Nieuws.

Lees ook: Vissers voeren actie voor bestaansrecht

De vissers komen later vandaag samen op de Dam in Amsterdam. Een groot gedeelte komt met de bus, maar ook een groep gaat over het Noordzeekanaal naar Amsterdam. De vissers hopen dat de aandacht die ze met de actie trekken ervoor zal zorgen dat ze beter gehoord worden in de beslissingen rondom de visserij.