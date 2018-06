Studenten TU Delft bezoeken klimaatbestendig Huizen

HUIZEN - Donderdag heeft de gemeente Huizen bezoek gekregen van 50 internationale masterstudenten van TU Delft. Zij zijn op een tweedaagse rondreis door Nederland geweest, langs klimaatbestendige projecten. Huizen stond als laatste op het programma. De studenten werden welkom geheten door Tom Schoenmaker, projectleider en beleidsadviseur voor watermanagement bij gemeente Huizen. Vervolgens liep de groep naar de waterbergende rotonde op de Gooilandweg.

De studenten brachten ook een bezoek aan de reconstructie op de Driftweg-Botterstraat. De werkzaamheden daar zijn op dit moment in de laatste fase. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, is de riolering in de straat vernieuwd. Regenwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.

De rondleiding eindigde in de Zenderwijk. Ook deze wijk wordt klimaatbestendig gemaakt. Dat doen ze door waterpasserende straatstenen te gebruiken waardoor het regenwater rechtstreeks in de bodem wegzakt. Daarnaast is er een apart regenwaterriool aangelegd met ‘lekke buizen’ waardoor het regenwater in de bodem verdwijnt. Tot slot kregen de studenten hier een demonstratie van hoe de waterpasserende bestrating in de Zenderwijk werkt, met behulp van een praktijkproef.