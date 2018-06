Dna-onderzoek naar 'Hoogovenman' van 300 v.Chr.: "We willen weten wie dit is"

CASTRICUM - Er komt een nieuw groot onderzoek naar opgravingen die gedaan zijn op het Hoogoventerrein. Beheerder van het Archeologiecentrum Jean Roefstra laat weten dit jaar nog met een onderzoeksteam aan de slag te gaan. "Archeologie is zo dicht mogelijk bij de waarheid proberen te komen."

Een van de topvondsten, sinds vandaag te zien in het Huis van Hilde, is het skelet dat in 1965 werd gevonden op het terrein van Tata Steel. Voor de specialisten beter bekend als de 'Hoogovenman', gevonden in de buurt van waar nu poort Rooswijk staat.

Uniek

"Het meest bijzondere is dat je zo'n skelet uit de ijzertijd - van circa 300 voor christus - eigenlijk nooit vind", vertelt Roefstra tegen NH Nieuws. "Er zijn maar twee andere voorbeelden in Noord-Holland. Dit is echt een hele bijzondere vondst. Toen ze het vonden was er gewoon niet genoeg tijd om onderzoek te doen. En de methoden nu waren toen nog science fiction."

Archeologen die hem destijds vonden leven niet meer. Er is niet veel meer bekend dan dat het gaat om een jongeman van rond de 25 jaar, met reuma. "We vormen een groot wetenschappelijk team om hier goed naar te gaan kijken", vervolgt hij. "Alles natuurlijk met de modernste technieken. Dna, maar ook Isotoop-onderzoek", aldus Roefstra, die ook de plannen klaar heeft liggen voor een reconstructie van het lichaam.

'Prachtig'

Directeur van Tata Steel, Mark Denys, is verheugd met de ontwikkelingen. "Dit is prachtig", vertelt hij. "Ik vind archeologie heel erg belangrijk; het leert ons over ons bestaan en het geeft ons inzicht in andere culturen", aldus Denys.

Een groot deel van de vondsten, waaronder, de schedel van het eeuwenoude skelet, is vanwege het 100-jarig jubileum van de staalfabriek te zien in het Huis van Hilde. De tentoonstelling 'Onder het STAAL' duurt tot en met 23 september.