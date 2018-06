Deel dit artikel:











Terugkijken: Haarlemse vrienden maken roadtrip in stijl van Bassie en Adriaan Foto: Den&Ben&Dan

HAARLEM - Het is alweer bijna twee maanden geleden dat de 29-jarige Ben Prins met zijn vrienden Danny en Dennis een ongelooflijk avontuur beleefde. Het Haarlemse drietal ging op roadtrip naar Zuid-Spanje om daar jeugdheld Adriaan te ontmoeten. De reis verliep in stijl, per knipogende rode Honda en zelfs een kopie van robot Robin ging mee.

Ben sprak meerdere malen met NH Nieuws en NH Radio over zijn 'reis vol verrassingen' en gisteren verscheen er een heuse aftermovie op YouTube. Mét voiceover van de enige echte Adriaan. Lees ook: Haarlemse vrienden ontmoeten jeugdheld Adriaan: "Ongekend, nog steeds in een roes" Benieuwd naar het volledige reisverslag, vol met nostalgische verwijzingen naar eerdere Bassie en Adriaan-afleveringen? Bekijk het hieronder!