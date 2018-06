Ivan wint Utopia: "Gewoon mezelf gebleven"

LAREN - Vanavond was de laatste aflevering van het SBS-programma Utopia. Hierin werd de winnaar van het programma, dat meer dan vier jaar op de buis was, bekendgemaakt. Ivan ging naar huis met 50.000 euro.

In de finale van Utopia, die officieel op 22 mei van start ging, namen Bas, Demi, Fay, Ivan en Mehmet het tegen elkaar op. De winst ging overtuigend naar Ivan. Hij kreeg maar liefst 31,29 procent van de stemmen.

"Ik heb het gedroomd, ik heb alles uitgestippeld en het is allemaal uitgekomen", vertelt Ivan over zijn overwinning tegen NH Nieuws. "Mijn tactiek? Gewoon mezelf blijven. Ik heb mijn ziel en zaligheid in Utopia gestopt. De titel is daarvan het resultaat en die is voor mij het belangrijkst. Het geld is bijzaak."

Het programma, dat in Laren werd opgenomen, stopt niet helemaal. Aankomende maandag is de eerste aflevering van Utopia 2 te zien op SBS6 om 19.30 uur.