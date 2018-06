Terpstra namens Quick-Step naar Criterium du Dauphiné

BERGEN - Niki Terpstra gaat komend weekend beginnen aan de Franse rittenkoers Critérium du Dauphiné. Landgenoot Fabio Jakobsen maakt in de Dauphiné zjin World Tour debuut.

De Dauphiné is een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France, die in juli wordt verreden. Dit jaar gaat de negende etappe van Arras naar Roubaix, een etappe met meerdere kasseistroken. De verwachting is dan ook dat Terpstra de Dauphiné rijdt als voorbereiding op de Tour de France. De laatste keer dat Terpstra het Critérium du Dauphiné reed als voorbereiding op de Tour de France was echter in 2009, toen nog uitkomend voor het Duitse team Milram.



Zondag begint de Dauphiné met een tijdrit over 6,6 kilometer in Valence. De Tour de France begint op 7 juli.