Met loeiende sirenes naar Artis voor KinderBeestFeest

HOORN - Vanuit de hele provincie, zo ook vanuit het Westfriesgasthuis, vertrok vanmiddag een stoet van ambulances, brandweerwagens en politie richting Artis. Want tijdens de 19e editie van KinderBeestFeest, worden kinderen met een beperking in het zonnetje gezet.

"Ik vind het fantastisch", zegt een meisje, dat wegens een chronische ziekte in haar rolstoel zit, tegen NH Nieuws. Ook haar zus moet vanwege dezelfde ziekte vaak naar het ziekenhuis. Samen met zo'n 250 anderen, neemt ze plaats in een van de ambulances.

Vrijwilligers

Stichting KinderBeestFeest wordt volledig gedreven door vrijwilligers. De missie van de Stichting is het organiseren van een jaarlijkse, kosteloze avond uit in dierentuin ARTIS voor kinderen (met specifieke zorgbehoeften of een handicap) en hun familieleden (ouders, broertjes en zusjes). In totaal zijn er vanavond 5.000 gasten aanwezig en zijn er 1.500 vrijwilligers zijn in touw om de kinderen een geweldige avond te bezorgen.