Ligthart houdt bloeduitstorting over aan nare val

TWISK - LUXEMBURG Pim Ligthart heeft aan zijn harde valpartij in de Ronde van Luxemburg slechts een grote bloeduitstorting overgehouden. De wielrenner van Team Roompot kwam donderdag in de slotfase van de openingsetappe hard ten val. Hierbij raakte hij een ijzeren paaltje en een boom.

Door een stuurbeweging van een collega moest Ligthart uitwijken en kwam hij met zijn fiets in het gras waarna hij al snel over de kop sloeg. "Toen ik die boom op me af zag komen schrok ik wel, maar het valt gelukkig allemaal mee", sprak Ligthart vanuit de camper van zijn ouders. De wielrenner bleef ter observatie een nacht in het ziekenhuis en vertrok vrijdagmiddag weer naar huis.



Een drietal eendagskoersen stonden er nog op het schema van Ligthart ter voorbereiding op het Nederlands kampioenschap op de weg. "Als ik er één of twee moet missen dan is dat zo. Tijdens het NK ben ik er weer bij", keek Ligthart vast vooruit. Het NK wordt dit jaar verreden op 1 juli.