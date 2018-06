Deel dit artikel:











Medewerkster Hema over brand Heerhugowaard: "We dachten al: dit gaat fout" Foto: Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - "Mijn collega en ik dachten al: dit gaat fout", vertelt een medewerkster van de Hema over de brand die vanmiddag uitbrak in winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Toen ze aan het lunchen was, zag ze dat bouwvakkers bezig waren met vuur.

Niet lang erna brak er brand uit bij het dak van het pand. Een woordvoerder van de veiligheidsregio kan nog niet zeggen waardoor de brand is ontstaan. Koopavond

Even later, toen de medewerkster van de Hema de toiletten aan het schoonmaken was, werden zij en haar collega's door de brandweer verzocht het pand te verlaten. "Dat ging heel rustig. We weten wat we moeten doen als het fout gaat", vertelt ze tegen NH Nieuws. Lees ook: Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard ontruimd na grote brand Rond 17.45 uur stonden de medewerkers naar eigen zeggen al zo'n vijf kwartier buiten. Even later werd bekend dat Middenwaard, waar er koopavond zou zijn, vanavond niet meer opengaat. Medewerkers mogen nu hun spullen pakken en dan mogen ze naar huis.