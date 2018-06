Deel dit artikel:











Vier kinderen naar ziekenhuis na ongeluk met twee auto's in Hem Foto: Inter Visual Studio

HEM - Bij een botsing tussen twee auto's op de Elbaweg in Hem is vandaag een auto met daarin vier kinderen en twee volwassenen in het water beland. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de politie botsten twee auto's tegen elkaar en vloog daarna een van de twee voertuigen het water in. Wat er precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De inzittende van de andere auto zou bij het ongeluk niet gewond zijn geraakt. Hoe het met de andere zes inzittenden gaat, is niet bekend. Volgens de politiewoordvoerder leken ze niet zwaargewond.