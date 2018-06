Deel dit artikel:











Drie mensen naar ziekenhuis na ongeluk met twee auto's in Hem Foto: Inter Visual Studio

HEM - Bij een botsing tussen twee auto's op de Elbaweg in Hem is vandaag een auto met daarin vier kinderen en een volwassene in een sloot beland. Drie mensen zijn na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet zwaargewond.

Volgens een woordvoerder van de politie botsten twee auto's tegen elkaar. In de ene auto zat een echtpaar. In de andere auto zat een vrouw met vier kinderen. Mogelijk had het ongeluk te maken met een voorrangskwestie, zegt de politiewoordvoerder. De inzittenden van de auto die in het water was beland, waren er al uit toen de hulpdiensten aankwamen. Ze waren geholpen door omstanders en sommigen konden zelf uit de auto komen. Het echtpaar kon ook zelf uit het voertuig komen. Drie mensen, onder wie een van de kinderen, werden naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers komen uit Lutjebroek en Venhuizen.