Amerikaanse ontwikkelaar bouwt 1500 woningen naast AMC

AMSTERDAM - - AT5 - Het is een van de grootste bouwprojecten van de stad en dat op een plek waar maar weinig investeerders het aandurven. Helemaal aan de rand van Amsterdam in Holendrecht is begonnen met de bouw 'Our Domain', een project van 1500 appartementen en voorzieningen voor studenten en starters.

De Amerikaanse investeerder Greystar gaf het startschot en natuurlijk was daar ook een verheugde Woon-wethouder Laurens Ivens. 'Volgens mij is het fantastisch voor Zuidoost. Dat dit troosteloze gebied nu verandert in een woonwijk. En voor de stad: 1500 mensen die weer gehuisvest kunnen worden, dat hebben we heel hard nodig', vertelt Ivens in het AT5-programma Bouw Woon Leef.

Op zijn Amerikaans

Ellen Nieuwboer van de gemeente is blij met de Amerikaanse investering in het gebied. 'Het mooie is dus dat zij ook geloven in een gebied als dit, waar Europeanen minder snel in geloven en daarnaast is het natuurlijk ook zo dat zij gewend zijn om heel groots te denken. Het is echt op zijn Amerikaans.'

De nieuwbouw komt vlak naast het AMC te staan en dat is goed nieuws voor studenten en medewerkers van de academische ziekenhuis. 'Die mensen gaan hier hun leven opbouwen', vertelt Ivens. 'Het gaat ervoor zorgen dat er extra levendigheid in deze wijken komt.'