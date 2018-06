Tekort aan verpleegkundigen: Noord-Hollandse ziekenhuizen blokkeren bedden

NOORD-HOLLAND - Drie ziekenhuizen in Noord-Holland hebben momenteel zo'n groot tekort aan verpleegkundigen dat er op korte termijn bedden moeten worden geblokkeerd.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat het probleem zich voordoet bij het Waterlandziekenhuis in Purmerend, het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Zaans Medisch Centrum. De patiënten kunnen wel bij de spoedeisende hulp terecht.

Bij de ziekenhuizen in Purmerend en Zaandam is er een tekort van zo'n twintig verpleegkundigen, in Hoorn zou het probleem minder schrijnend zijn. Sommige nachtdiensten zouden lastig kunnen worden ingevuld: dat heeft volgens zorgmanager Nils van Mourik van het Waterlandziekenhuis zijn weerslag op het aantal beschikbare bedden dat kan worden aangeboden.

Volgens de krant hoeft het blokkeren van bedden niet direct een probleem op te leveren, omdat er in de zomermaanden ook veel mensen op vakantie zijn.