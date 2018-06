Vissers voeren actie voor bestaansrecht

IJMUIDEN - Noord-Hollandse vissers maken zich grote zorgen over de toekomst. Door de invoering van de zogenoemde aanlandplicht en de plannen voor enorme windparken op zee vrezen zij voor het verdwijnen van de vissersvloot.

De Texelse visser Jan van der Vis ziet de toekomst somber in. Hij is al 18 jaar schipper van de TX36 en nam het over van zijn vader Jaap. Maar voor Jaap was het vissersbestaan een stuk onbezorgder dan voor Jan. "Er is steeds minder plek om te vissen. Je hebt tegenwoordig te maken met windmolens, boorplatformen, vaarroutes en ecologische zones. En dan willen ze nu enorme windmolenparken aanleggen." Zijn vader Jaap valt hem bij: "Het zijn precies de gebieden waar we altijd gevist hebben, van vader op zoon. De beste visplekken, die pakken ze."

Aanlandplicht

De andere grote zorg is de aanlandplicht die op 1 januari gaat gelden. Te kleine vis, die nu nog overboord gaat, moet dan verplicht mee aan wal worden genomen. Het bezorgt de vissers slapeloze nachten. Jan: "Mijn schip is er niet geschikt voor, we hebben daar niet genoeg personeel voor. Het is gewoon een draak van een maatregel."

Actie op de Dam

Morgen zullen meerdere kotters aanmeren bij Amsterdam CS. Vanaf daar houden de vissers een protestmars naar de Dam. De vissers hopen dat de aandacht die ze met de actie trekken ervoor zal zorgen dat ze beter gehoord worden in de beslissingen rondom de visserij.