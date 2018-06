Deel dit artikel:











Winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard ontruimd na grote brand Foto: Redney Nork Foto: Heerhugowaard A Life Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

HEERHUGOWAARD - In winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard heeft vandaag aan het eind van de middag een zeer grote brand gewoed. Het hele complex werd daarna ontruimd. Niemand is gewond geraakt, meldt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brand is inmiddels onder controle.

Boven het gebouw waren na het uitbreken van de brand grote, donkere rookwolken te zien. De wolken verdwenen daarna langzaam. Rond 19.30 uur was ook de rook in het gebouw weg en werd het winkelcentrum vrijgegeven. Of winkeliers nog open gaan voor koopavond vanavond, mogen ze zelf weten. Volgens een verslaggever van NH Nieuws stonden er na de ontruiming vanmiddag veel mensen buiten. De brand is volgens de Veiligheidsregio ontstaan op een plek waar verbouwd werd. De brandweer was met veel manschappen ter plaatse. Eerder ook al brand

In het winkelcentrum zitten zo'n 150 winkels. Een deel van het winkelcentrum was net opgeknapt. Enkele winkels zijn pas twee weken open. In 2004 werd het winkelcentrum ook al getroffen door een zeer grote brand.