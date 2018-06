Deel dit artikel:











Paul de Leeuw na zomer weg bij BNNVARA Foto: ANP

HILVERSUM - Paul de Leeuw stopt na de zomer bij BNNVARA, aldus de omroep. De Leeuw maakte sinds 1990 programma’s voor de VARA, later BNNVARA. De Leeuw wordt onder meer jurylid in het programma Holland's got talent van RTL. Hij neemt het stokje over van Gordon, bevestigt een woordvoerder van RTL.

Wat De Leeuw verder gaat doen is niet bekendgemaakt. Hij praat met een aantal partijen "die spannend zijn en me weer een nieuw soort van energie geven". "Eén ding weet ik zeker, ik kan de mensen geruststellen: het wordt geen reisprogramma." De Leeuw maakte onder meer 'De Schreeuw van de Leeuw', 'Laat de Leeuw', 'PaPaul', 'Sint & De Leeuw', 'Pauls Puber Kookshow', 'Mooi! Weer de Leeuw', 'Lekker Laat' en 'De Kwis'. Deze zomer is hij bij BNNVARA nog te zien als presentator van 'Ranking the Stars'. De Leeuw zegt BNNVARA dankbaar te zijn voor alles wat hij heeft kunnen maken. "Succesvol en minder succesvol. Mijn kwaliteiten zijn improvisatie en het vermogen mensen blij te maken of te ontroeren." BNNVARA-mediadirecteur Robert Kievit roemt De Leeuw om zijn onstuitbare energie: "Met zijn programma’s en uitgesproken persoonlijkheid heeft Paul eerst de VARA en later BNNVARA door de jaren heen veel kleur gegeven. We vinden het heel jammer dat hij vertrekt maar begrijpen dat hij op dit punt in zijn carrière een nieuwe stap wil maken en gunnen hem die van harte."