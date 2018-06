Koopje: voor slechts drie ton ben je eigenaar van deze kerk in Dirkshorn

DIRKSHORN - De gereformeerde kerk van Dirkshorn staat leeg en is te koop. Voor slechts drie ton ben je de eigenaar van een fraaie niet al te grote kerk, in goede staat en met een enorm lap grond eromheen.

Buurvrouw Dijna de Geus is heel verdrietig dat de kerk wordt verkocht. "Zestig jaar lang is de kerk mijn leven. De diensten waar ik aan mee gewerkt heb, mijn kinderen zijn er gedoopt en mijn man begraven."

De kerk uit 1919 is een gemeentelijk monunument en dat betekent dat er aan de buitenkant niets mag veranderen. Makelaar Menno Adema verwacht dat de kerk wel in trek is bij mensen die iets bijzonders willen. "Het is ook niet zo'n heel grote kerk en van binnen heel sober. Dat maakt het makkelijk om het aan te passen."

Er zit een maatschappelijke bestemming op de kerk maar Adema verwacht niet dat de gemeente heel erg moeilijk gaat doen bij een verkoop. Buurvrouw Dijna is overigens wel blij dat het het kerkgebouw in ieder geval blijft bestaan. Ze hoopt op een leuk gezin als nieuwe buren.