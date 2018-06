Stripboek over Haarlemse 'nachtburgemeester' Joshua: "Supercool!"

HAARLEM - "Joshua heeft zo veel meegemaakt en zulke mooie verhalen, daar móesten we een stripverhaal over maken", zegt de Haarlemse Arjen Nicolai. De striptekenaar maakte met zijn collega Frank Petiet het eerste deel van een vierluik over het Haarlemse nachtleven 'Haarlem getekend door de Nacht', met deze keer in de hoofdrol Joshua Baumgarten. Het boek is deze week tijdens de Stripdagen gepresenteerd.

Joshua groeide op in New York en verhuisde later naar de westkust, naar Los Angeles. Hij ontmoette een leuke dame en had het op een gegeven moment wel gehad met LA. Een reis naar een volgende bestemming in zijn leven volgde en dat werd Haarlem.

De 'G'

De eerste jaren waren een avontuur, maar zeker niet makkelijk. Met name de taal vormde een behoorlijke barrière. "Iedereen wilde maar weten of je de 'G' goed kon uitspreken, S-CH-eveningen!", roept Joshua met een keiharde 'G'. Dat lukt dus goed. Hij stortte zich in het nachtleven, had verschillende baantjes in de horeca en wist, vooral dankzij goede vrienden, langzaam zijn weg te vinden in Haarlem.

Het Nachtleven

Het Haarlemse nachtleven was wel even anders dan dat van LA. "Als je in LA met iemand aan de bar zit te drinken, vragen ze meteen 'Wat doe je?'", zegt Joshua. "Hier vragen mensen eerst 'Wie ben je?' en komt wat je doet pas op de tweede plaats." Joshua is tegenwoordig zanger van de band 'The Irrational Library' en hij heeft een gelijknamige winkel in hartje Haarlem. Een verzamelpunt voor 'alternatief' Haarlem. "Waar je ook komt 's nachts, je komt Joshua meestal wel tegen. Hij is een beetje de nachtburgemeester van Haarlem geworden", aldus Frank.

De Strip

Frank en Arjen schreven de verhalen van Joshua aanvankelijk op in een notitieblok, maar hadden een week later geen idee meer wat ze nou allemaal hadden opgeschreven, al dan niet veroorzaakt door misschien een paar biertjes te veel tijdens de gesprekken. Want als Joshua vertelt, dan vertelt hij ook echt. "Daarom hebben we maar een echte journalist gevraagd om zijn verhalen op te nemen", zegt Frank. En die journalist werd Gina Miroula. Die verhalen zetten Frank en Arjen om in een strip, waar ze in hun vrije uurtjes zo'n anderhalf jaar aan hebben gewerkt. "Best wel supercool!", zegt Joshua. Hij is tevreden over het eindresultaat.

De Stripdagen duren tot en met aanstaande zondag. Joshua en zijn stripboek zijn te vinden in de Doelstraat.