Cor vecht al jaren tegen het maaibeleid van Haarlemmermeer: "Teken liggen op de loer"

HAARLEMMERMEER - Al jaren strijdt Cor tegen het maaibeleid van de gemeente Haarlemmermeer. Sommige stukken worden bewust overgeslagen en Cor vreest dat het aantal teken en ratten toeneemt.

"De ziekte van lyme is een nare ziekte", vertelt Cor. Hoewel hij niemand kent die de ziekte heeft, weet hij er veel over. "Bepaalde lichaamsfuncties vallen uit en je bent veel moe."



Het is een van de redenen waarom Cor zich inzet voor een beter maaibeleid. Hij is niet blij met wethouder Marjolein Steffens, die deze bezuinigingsmaatregel heeft doorgevoerd. "Die besparing op zo'n grasveldje is 14 cent de vierkante meter, op jaarbasis. Waar praten we over?", zegt Cor gefrustreerd.



Teken

"Kinderen kunnen hier niet gaan spelen", zegt hij terwijl hij wijst naar een veldje waar het gras wat hoger staat. Teken zitten, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, juist in lage struiken en in gras. "En dat stopt niet bij Haarlemmermeer. Het gevaar van teken is hier levensgroot. Ik zou mijn kinderen hier niet laten spelen."



In juni 2016 sprak Cor in bij de gemeenteraad en uitte hij zijn zorgen. Ook stuurde hij talloze brieven. Destijds heeft de wethouder toegezegd dat de bankjes en de 'hondenlooproutes' zouden worden gemaaid. Maar dat is volgens Cor weer niet gebeurd.

De gemeente laat weten dat het gras bij de bankjes nu inderdaad weg had moeten zijn en dat dit snel aangepakt wordt. Maar op de andere plekken zou het gras gewoon mogen groeien en bloeien. Dat is onderdeel van de afspraken die de gemeente ook met de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg zou hebben gemaakt.



Rattenplaag

Vorig jaar kampte Zwanenburg met een rattenplaag. De bewoners waren het spuugzat en sommigen overwogen zelfs te verhuizen. Hun oproep was destijds al om ook om die reden het gras te maaien langs de slootkanten. De rattenbestrijder zou dit ook aanraden, omdat ratten zich daar graag onder bevinden.



Hoewel de gemeente niet van plan is om veel meer te gaan maaien, geeft Cor niet op. "Dan maar een zeurpiet. Ik vind het een goede zaak."