Wijk bovenop een wijk

AMSTERDAM - Het gebied rondom het World Fashion Centre in Amsterdam-West gaat op de schop. Bovenop bestaande kantoorgebouwen wordt een nieuwe woonwijk gebouwd van 600 woningen, inclusief openbaar toegankelijk gebied en buurtvoorzieningen. Naast sociale huur, komen er ook huurwoningen voor het middensegment en vrije sector.

"Een groot deel van de woningen zal worden gerealiseerd door op bestaande kantoorpanden nieuwe woningen te bouwen, we creëren als het ware een wijk op een wijk", aldus projectontwikkelaar Maarten de Gruyter. Rondom het gebied vinden meerdere ontwikkelingen plaats, waarbij ook het Podium-gebied, World Fashion Centre Toren 3 en de Gerrit Mannourystraat herontwikkeld zullen worden. In totaal zullen er de komende vier jaar in dit gebied circa 2.500 nieuwe woningen gebouwd worden.

Er zijn inmiddels bijeenkomsten geweest voor de omwonenden en zij zullen ook verder in het proces nog een aantal keer betrokken worden. Het parkeren wordt ondergronds opgelost. Ook worden er inpandige fietsenstallingen gerealiseerd. Door het toevoegen van bruggen en een openbaar plein wordt met dit plan een verbinding gelegd tussen verschillende delen van het gebied.

"Dit gebied heeft een enorme potentie, het is een van de verborgen parels van Amsterdam", aldus Lesley Bamberger van ontwikkelaar Kroonenberg Groep. "Hoewel net buiten de ring, ligt het vlak bij het centrum van Amsterdam, de ring A10 en een NS-station. Wonen en werken gaan er uitstekend samen en met deze bijzondere herontwikkeling krijgen beide een belangrijke impuls.