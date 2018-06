Deel dit artikel:











Grote brand in centrum Heiloo onder controle Foto: Maartje Molenaar Foto: Maartje Molenaar

HEILOO - In het centrum van Heiloo is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een leegstaand pand. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle.

Bij de brand aan de Rechte Hondsbosschelaan kwam flink wat rook vrij. Inmiddels valt de hoeveelheid rook mee. De rookverspreiding is volgens de Veiligheidsregio Noord-Hollland Noord "minimaal". Volgens de brandweer bestond de kans dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen leegstaande woning, maar dat hebben de hulpdiensten weten te voorkomen. Het gebouw dat in brand staat zou vroeger het kantoor zijn geweest van wat destijds de Uitkijkpost was. Inmiddels heet het nieuwsbedrijf, dat een mediapartner is van NH Nieuws, Uitkijkpost Media. 25 jaar geleden ging de Uitkijkpost uit het gebouw weg, zegt een medewerkster van het bedrijf. Sindsdien staat het pand aan de Rechte Hondsbosschelaan leeg. Sinds ongeveer een jaar staat de oude werkplek, waar ook een woonhuis bij zit, te koop. De medewerkster van de Uitkijkpost Media is "hartstikke geschrokken", zegt ze. "Je wil toch niet je vroegere bedrijfspand in vlammen op zien gaan."