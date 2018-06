Grote brand in centrum Heiloo

HEILOO - In het centrum van Heiloo woedt momenteel een grote brand in een schuur achter een bedrijfspand.

Bij de brand aan de Rechte Hondsbosschelaan komt flink wat rook vrij. Daarom raadt de Veiligheidsregio omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden als zij last hebben van de rook.

Een omwonende zegt tegen NH Nieuws dat hij "dikke banen rook" uit het pand zag komen. Hoe de brand is ontstaan en of er mensen in de schuur aanwezig waren, is nog niet duidelijk.

Het gebouw dat in brand staat zou vroeger het kantoor zijn geweest van wat destijds de Uitkijkpost was. Inmiddels heet het nieuwsbedrijf, dat een mediapartner is van NH Nieuws, Uitkijkpost Media. 25 jaar geleden ging de Uitkijkpost uit het gebouw weg, zegt een medewerkster van het bedrijf. Sindsdien staat het pand aan de Rechte Hondsbosschelaan leeg. Sinds ongeveer een jaar staat de oude werkplek, waar ook een woonhuis bij zit, te koop.

De medewerkster van de Uitkijkpost Media is "hartstikke geschrokken", zegt ze. "Je wil toch niet je vroegere bedrijfspand in vlammen op zien gaan."