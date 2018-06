Bondscoach Koeman tevreden over debuut Ruud Vormer

HOORN - TRNAVA Met een brede glimlach liep Ruud Vormer na afloop van de oefeninterland van Oranje tegen Slowakije (1-1) door de catacomben van de City Arena in Trnava. "Wat een seizoen", glunderde hij. "Kampioen van België, winnaar van de gouden schoen en nu ook nog debutant bij het Nederlands elftal. Schitterend."

De 30-jarige middenvelder voetbalde in zijn jeugd bij De Blokkers en Hollandia en maakte in 2001 de overstap naar de jeugdopleiding van AZ. In het seizoen 2006/2007 debuteerde hij bij AZ onder trainer Louis van Gaal.

Oranje speelde in Slowakije de eerste helft ver onder de maat, maar met het inbrengen van debutant Vormer in de rust, herstelde de ploeg enigzins. De 1-0 achterstand werd in de 59e minuut door Quincy Promes ongedaan gemaakt. In de slotfase schoot Vormer bijna Oranje naar de overwinning. "Als ik wat rustiger blijf voor het doel... die bal moet er gewoon in", keek hij kritisch terug op het moment in de 86e minuut.



Bondscoach Ronald Koeman werkte bij Feyenoord ook al samen met Vormer. In de tweede helft bracht Koeman Vormer voor Ajax-speler Donny van de Beek. "Hij debuteerde goed, heel goed. Ruud was de grote aanjager. Hij bracht meteen agressie en dat hadden wij nodig. Zo moet het en natuurlijk hadden we dan ook nog moeten winnen", besloot de bondscoach.