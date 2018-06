Deel dit artikel:











Tegenstanders Jahanbakhsh zeggen oefenwedstrijden af Foto: Pro Shots/Dennis Wielders

ALKMAAR - TEHERAN Het nationale elftal van Iran speelt in aanloop naar het wereldkampioenschap in Rusland geen wedstrijd meer. De ploeg met AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh in de gelederen zou zaterdag tegen Griekenland oefenen, maar dat duel gaat niet door. De Grieken hebben geen reden gegeven voor de annulering.

Als vervangende partij werd Kosovo geregeld, maar ook dat land heeft op het laatste moment afgezegd. De voorbereiding op het WK is voor Jahanbakhsh en zijn ploeggenoten loopt hierdoor een behoorlijke deuk op.



Iran speelde onlangs tegen Turkmenistan en Turkije. Over precies twee weken speelt Iran op het WK de eerste groepswedstrijd tegen het Marokko van Hakim Ziyech.