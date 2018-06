Fotograaf zoekt 60 schildersezels voor MH17-expositie Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Fotograaf Richard Maertens is naarstig op zoek naar 60 schildersezels. Hij heeft ze nodig voor zijn expositie, maar budget is er niet echt meer, en daarom hoopt hij dat mensen thuis misschien nog een eentje hebben liggen.

Richard is fotograaf bij de stichting Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen en fotografeert vrijwillig. Op zijn foto's zien we de bekende Oekraïense zonnebloemen die ook bij het monument in Vijfhuizen bloeien. Ook legde hij de bouw van het monument vast, het bezoek van de koning, en fotografeerde hij het aanplanten van de eerste bomen door de nabestaanden. Geen moment heeft hij gemist.



Houten ezels

De expositie opent precies vier jaar na de ramp op 17 juli in de Expo Vijfhuizen. Omdat het rond zal reizen, exposeert Richard op zogeheten veldezels, met driepoot en geschikt voor exposities. Het uiterlijk van de ezels maakt niet uit, als het maar geen tafelmodel is. "We hebben ook geen tafels", lacht Richard.



Dat de ezels van elkaar verschillen, vindt Richard juist leuk. "Bij het monument hebben we ook allemaal verschillende bomen. Het zijn ook allemaal verschillende mensen, met verschillende nationaliteiten. Dus waarom niet?"



Spreuken

Richard vraagt de mensen die een expositie-ezel willen doneren om een spreuk of zin op de ezel te schrijven. "Zo wordt het een tentoonstelling binnen een tentoonstelling", licht hij toe. Op de eerste ezel die werden geschonken staat al een mooie boodschap: Always Remembered.



Lees ook: Vrijwilligers planten bollen voor slachtoffers MH17: "Bloemen laten zien dat er nieuw leven komt"

Richard zat nog op de fotovakschool toen hij zag dat er vrijwilligers werden gezocht bij de aanleg van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. "Ik ben gaan bellen: moet ik een schepje in de hand nemen? Ik wist niet hoe groot het park zou worden," vertelt hij. Maar hij werd een van de fotografen van de stichting.



Lees ook: "Nabestaanden MH17 opgelucht over stappen tegen Rusland: "Een belangrijke steun in de rug"

Richard doet dit volledig vrijwillig, en vooral ook echt vanuit zijn hart. "Het geeft veel voldoening", zegt hij. Dat hij nabestaanden blij kan maken met een foto van 'hun' boom, raakt hem. "Ik leef echt met met de mensen mee. Ik wandel niet gewoon langs het monument."

Wie een veldezel kan missen, mag Richard mailen naar richard@maeric-photography.nl.