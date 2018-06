AMSTERDAM - GRONINGEN Aanvaller Mateo Cassierra vertrekt op huurbasis naar FC Groningen. De spits heeft nog een contract tot de zomer van 2021, maar kwam de afgelopen jaren voornamelijk uit voor Jong Ajax.

De 21-jarige Colombiaan kwam in twee seizoenen tot 34 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin was hij vijf keer trefzeker. Bji Jong Ajax maakte hij afgelopen seizoen achttien treffers.