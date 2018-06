Deel dit artikel:











Auto's van Heldernaar in brand gestoken met aanmaakblokjes: "Iemand moet iets hebben gezien" Foto: Olaf Langenberg Foto: Olaf Langenberg

DEN HELDER - Heldernaar Olaf Langeberg is des duivels: gisteravond laat werden zijn twee auto's in brand gestoken. Er is nog geen verdachte opgepakt, al heeft de dader weinig moeite gedaan om zijn of haar intenties te verhullen: bij aankomst van de politie lagen er namelijk nog aanmaakblokjes op de parkeerplaats.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er gisteravond rond 23.30 uur voor Langenbergs woning in de Grebbestraat twee auto's in brand zijn gestoken. "De achterkant van de auto is beschadigd en er zijn aanmaakblokjes gevonden", vult ze aan. Kort voordat Langenberg de branden ontdekte, rook hij letterlijk onraad. "Een benzinelucht", vertelt hij tegen NH Nieuws. Toen hij even later vanuit z'n appartement op drie hoog een blik naar buiten wierp, zag hij de vlammen onder z'n auto vandaan slaan. Brandwonden

Hij trekt een sprintje door het trappenhuis en probeert de schade aan zijn auto's te beperken door het vuur eigenhandig te blussen. "Daarbij heb ik mijn tweedegraads brandwonden aan m'n vinger opgelopen", vertelt hij. "Ik ben zelfs met de ambulance meegeweest." Hij vermoedt dat de daders een tijdje bezig zijn geweest. "Want ze hebben aanmaakblokjes gebruikt en een spoor met brandbare vloeistof getrokken", licht de gedupeerde Heldenaar de werkwijze van de daders toe. Hij hoopt daarom dat er getuigen zijn. Forensische opsporing

Nadat de brandweer de branden had geblust, heeft de politie de auto's en parkeerplaatsen afgezet met lint. Vanochtend heeft forensische opsporing onderzoek gedaan. De schade aan zijn zwarte leaseauto wordt gedekt de leasemaatschappij, maar het vervangen van de bumper van zijn andere (gele) auto komt voor zijn eigen rekening. "Dat kost al snel een paar honderd euro." Getuigen

Langenberg heeft een vermoeden wie er achter de branden zit, maar hoopt dat eventuele getuigen de politie op het juiste spoor kunnen brengen. "Iemand moet iets hebben gezien."