Haarlem gaat stippelmotrups niet bestrijden: "Het hoort erbij"

HAARLEM - Haarlem is niet van plan en ook nooit van plan geweest om de rupsenplaag aan te pakken. Volgens wethouder Cora-Yfke Sikkema is er geen belofte gedaan om de bomen die belaagd worden door de stippelmotrups te bewerken met bestrijdingsmiddel.

Dat zei ze gisteren in de commissievergadering op vragen van raadslid Sander van der Raadt van Trots Haarlem. Hij refereerde aan een brief uit 2015 waarin deze toezegging aan bewoners door de gemeente zou zijn gedaan.

Wethouder Sikkema erkent dat het er niet uit ziet, "maar het is niet gevaarlijk voor de mens en het is maar een tijdelijke situatie." Bovendien vindt ze het een natuurlijk proces dat je niet moet verstoren. "Die rupsen zijn goed voedsel voor de vogels, voor de jonkies in het nest."

"Ik heb ook af en toe allerlei mieren die door mijn huis lopen. Dat hoort er gewoon bij."

Belofte

Van een belofte om iets aan het probleem te doen , zegt de wethouder niets te weten. "Ons standaard antwoord is dit en ik heb nooit een belofte in deze antwoorden gezien."