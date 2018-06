No Surrender-leden langer vast voor cocaïnesmokkel naar Engeland

HILVERSUM - Vier van de vijf mannen die half mei zijn aangehouden bij een grote politie-actie in Hilversum en Almere, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald.

Eén van de verdachten is vrijgelaten, meldt de regionale omroep Flevoland.



De mannen, die lid zijn van de motorclub No Surrender, worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van tientallen kilo's cocaïne naar Engeland.



Smokkel via een vrachtwagen

De politie kwam de smokkel op het spoor nadat een doodsbange vrachtwagenchauffeur vermoedde dat er in zijn vrachtauto drugs waren verstopt toen hij een rit naar Engeland had. Hij reisde zonder zijn vrachtwagen terug naar Nederland en lichtte de politie in. Die hebben vervolgens op 15 mei invallen gedaan in woningen in Hilversum en Almere en het vijftal gearresteerd.