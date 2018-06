Bewoners Heemskerk protesteren in raad tegen verbindingsweg: "Wij zijn er ook nog!"

HEEMSKERK - Inwoners van de Heemskerkse wijk Broekpolder hebben gisteren in de gemeenteraad geprotesteerd tegen de wens van de Gedeputeerde Staten (GS) om de verbindingsweg A8-A9 langs hun wijk aan te leggen.

Gehuld in paarse shirts betraden de demonstranten de raadszaal. 'Hallo politici, wij zijn er ook nog!', was te lezen op hun kleding. De groep verzet zich fel tegen een verbindingsweg van de A8 en A9 die langs hun wijk en door een golfbaan moet komen, de zogenoemde golfbaanvariant. De gemeentelijke raad wil daar ook niets van weten: zij opteren voor de Heemskerkvariant, die meer richting het noorden is ontworpen.

Nu de GS hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor de golfbaanvariant, wil de Heemskerkse raad de financiële bijdrage van ruim twee miljoen euro niet ophoesten.

Onder de demonstranten bevond zich ook burgemeester Mieke Baltus, die zelf in de Broekpolder woont. "Het is goed dat er vandaag in de raad nogmaals over gesproken is. Ook om echt duidelijk te maken dat het geld dat beschikbaar is alleen bedoeld is voor de Heemskerkvariant en zeker niet voor de golfbaanvariant."

Landschapsplan

Het advies van de Gedeputeerde Staten was voor burgemeester Baltus en haar college aanleiding om direct een landschapsplan op te gaan stellen voor de Heemskerkvariant. "Ik denk dat die plannen uiteindelijk nog wel kunnen slagen. Dat vertrouwen is er nog steeds."