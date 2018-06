Trotse redders Wieringer visserman terug in haven Den Oever: "Bloid as blik!"

DEN OEVER - De bemanning van de WR20, die begin deze week een collega visserman uit het water van de Noordzee redde, zijn weer thuis in de haven van Den Oever. De reddingsactie heeft flinke indruk gemaakt. Vooral op Kees die zijn grote vriend uit het water haalde. "Ik heb hem allemachtig geknuffeld."

Rond 08.15 uur loopt de WR20 de haven binnen. Daar wordt nog altijd flink nagesproken over het overboord slaan van de visserman. "Kom je je lintje halen!", roept een collega op de kade naar schipper Gerard Boerdijk. Die lacht vanaf de brug, het verhaal is dan ook goed afgelopen. "We hebben gewoon mazzel gehad. Anders was je gek geworden hè, voor zo'n dorp, dan was je gek geworden. Het is prachtig dat het zo is afgelopen!"

Ook goede vriend Kees heeft weer voet aan wal gezet. Hij is weer gewoon hard aan het werk toch broeit het verhaal onderhuids nog. Met mist, in de nacht je maat uit het koude water halen, dat maakt indruk: "Het is geweldig natuurlijk. Als je hem hebt doet het zeer. Je denkt dat je op zoek bent naar een lijk of zo. En als je hem dan levend vindt en aan boord krijgt, ja toen heb ik hem allemachtig geknuffeld."

Kennis van de zee

In de haven wordt schipper Gerard Boerdijk geroemd om zijn kennis van de zee, de stroming. Het verbaast anderen niet dat juist hij de visser in de zichtloze nacht wist te vinden. Boerdijk heeft tijdens de zoektocht dan ook flink zitten rekenen waar de drenkeling zich ongeveer kon bevinden. "Ja maar hij had ook nog een tijd aan het visserstouw van zijn schip gehangen. Je weet het dus niet precies. Maar tegen de stroom inzwemmen, dat zou hij natuurlijk nooit doen."

Met de visserman zelf gaat het inmiddels goed. De goede afloop wordt dan ook wel even gevierd dit weekend, zegt schipper Boerdijk: "Ja, straks komt iedereen hier even naar toe voor een bakkie."