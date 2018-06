Privacywet verbiedt traditie: geen felicitatie voor geslaagde scholieren in krant

NOORD-HOLLAND - Het Noordhollands Dagblad (NHD) mag in verband met nieuwe privacyregels dit jaar niet de namen van alle geslaagde eindexamenkandidaten in de krant plaatsen om ze te feliciteren.

Het NHD plaatst normaal gesproken aan het einde van het schooljaar een bijlage waarin alle geslaagden staan vermeld. Dit jaar zou het katern meekomen op 24 juni, maar dat gaat deze keer dus niet door.

Nieuwe wet

Dat komt omdat er eind mei een nieuwe privacywet is ingegaan, waardoor scholen zonder toestemming van de leerlingen zelf geen namen meer mogen doorgeven. Het zou volgens de krant te kort dag zijn om nu nog goedkeuring van alle examenkandidaten te krijgen.

Adjunct-hoofdredacteur Gerben van 't Hek baalt van het doorbreken van de traditie, maar blijft positief. "Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer een bijlage maken, als iedereen gewend is aan de nieuwe regels", zegt hij in de krant.