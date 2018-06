Deel dit artikel:











Haarlemse kinderen leren techniek op Harry's Ontdekplek: "Ik heb twee linkerhanden" Foto: NH Media / Geja Sikma

HAARLEM - Onderwijzer Harry Valkenier bedacht 30 jaar geleden dat al knutselend met techniek hij anderstalige kinderen in zijn klas beter Nederlands kon leren. Het mondde uit in een Ontdekplek voor alle kinderen in Haarlem en nu worden zijn knutselprojecten over de hele wereld gebruikt.

Geschreven door Geja Sikma

Met het maken van een simpele knikkerbaan van papieren stroken kreeg Harry Valkenier zijn leerlingen enthousiast. Hoewel hij eerst met handen en voeten moest uitleggen hoe ze de toren konden bouwen. Zijn idee om door middel van techniek de kinderen Nederlands te leren sloeg aan. Buiten schooltijden startte hij in een buurtcentrum de Ontdekplek, om ook andere kinderen te bereiken. Het is een paar jaar geleden verhuisd naar een gymzaal aan de Korte Verspronckeweg, waar nog steeds elke woensdagmiddag veel kinderen komen. En op veel Haarlemse scholen zijn de technische projecten overgenomen via de website. Simpel

De technische projecten die Harry verzonnen heeft zijn supersimpel. Zoals de flipperkast, "met ijsjeshoudertjes, en een paar spijkertjes en elastiekjes", laat hij zien. "Maar het is wel een echte werkende flipperkast." "Ik ben dol op simpele dingen. Het is techniek op zijn Harry's, want ik heb twee linkerhanden." En volgens Harry is dat juist ook het succes van de Ontdekplek, omdat hij zich in iedere frustratie kan verplaatsen. Techniek wordt binnenkort een verplicht vak op de basisschool. En volgens Harry wordt dat ook wel eens tijd. "Je ziet het, er zijn geen technici meer. Hooguit computersprogrammeurs, maar je moet ook dingen maken."