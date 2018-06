Verdachte van mishandeling vlucht rennend en zwemmend door Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een man in Amsterdam heeft vannacht alles uit de kast gehaald om de politie af te schudden. Hij vluchtte zowel rennend als zwemmend door het Rembrandtpark en sprong uiteindelijk bij de Jan Evertsenstraat in de sloot. Uiteindelijk werd hij alsnog opgepakt.

De politie wilde de man ondervragen in verband met een mishandeling in de relationele sfeer op het Mercatorplein. Maar zodra de toegesnelde agenten op het plein arriveerden, zette de man het op een lopen.

Omdat de man in de sloot sprong, werd er een politiehond ingezet om hem op te sporen. Toch bleek hij volgens de politie onvindbaar. Aangezien de man in het water verbleef, werd de kans op onderkoeling steeds groter. De politie besloot daarom om een helikopter over het gebied te laten vliegen. "We hebben lange tijd gezocht naar de man, maar konden hem niet traceren", schrijft de politie.

Opgepakt

Net op het moment dat de politie aftaaide, zag de man zijn kans schoon. Hij kwam plotseling weer tevoorschijn, in de veronderstelling dat de agenten waren verdwenen. Maar een agent in burger zag het gebeuren en zorgde ervoor dat de man werd opgepakt.

Nadat hij was nagekeken in de ambulance, werd hij meegenomen naar het bureau Daar bleek dat hij er nog meerdere onbetaalde geldboetes achter z'n naam stonden. De politie gaat hem ook nog ondervragen over de mishandeling.