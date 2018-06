Deel dit artikel:











Automobilist verliest aanhanger op mistige A1 Foto: Rijkswaterstaat

NAARDEN - Een automobilist is vanochtend op de A1 in Naarden zijn aanhanger verloren. De kar stond daardoor enige tijd onbeheerd midden op de weg, en was door de dichte mist nauwelijks zichtbaar.

Hoewel Rijkswaterstaat aanvankelijk meldde dat de aanhanger 'gedumpt' was, bleek de vork toch anders in de steel te steken. Nadat een weginspecteur de kar op een veilig plek had geparkeerd, meldde de rechtmatige eigenaar zich alsnog bij Rijkswaterstaat. Waarom de aanhanger is losgeschoten van de auto is onduidelijk. Voor zover bekend heeft de ongelukkige samenloop van omstandigheden geen ongelukken of file veroorzaakt.