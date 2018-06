Aanhanger achtergelaten op vluchtstrook mistige A1

NAARDEN - Een onbeheerde aanhangwagen op de vluchtstrook van de A1 heeft vanochtend voor de nodige speculatie gezorgd.

Omdat de rechtmatige eigenaar in geen velden of wegen te bekennen was, meldde Rijkswaterstaat aanvankelijk dat de aanhanger was gedumpt. Nadat een weginspecteur de kar naar een veiligere plek had versleept, dook de eigenaar toch onverwacht op.

Daarop suggereerde Rijkswaterstaat dat de automobilist zijn aanhanger verloren was, maar ook die lezing bleek geen recht te doen aan de waarheid.

"De aanhanger bleek een lekke band te hebben en stond dus niet zonder reden op de vluchtstrook", heldert Rijkswaterstaat het mysterie rond de aanhangwagen voor eens en altijd op. "In dit geval is er dan ook geen boete gegeven."