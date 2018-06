Dichte mist veroorzaakt files op snelwegen: spitsstroken afgesloten

NOORD-HOLLAND - Het KNMI waarschuwt vanochtend voor zeer dichte mist in de hele provincie. Het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter. Het weerinstituut heeft hierom code geel afgekondigd voor gevaarlijk weer.

Volgens het KNMI zullen de mistbanken aan het begin van de ochtend weer oplossen. Tot die tijd is het oppassen geblazen, zo waarschuwt onder meer Rijkswaterstaat.

Het verkeer heeft flink last van de mist. Op de A7 naar Zaanstad staat om 7.45 uur 11 kilometer file vanwege de mist. Ook op de N9 en de A9 is het druk: de spitsstroken kunnen niet door Rijkswaterstaat in de gaten gehouden worden en zijn hierom gesloten. Klik hier voor de meest actuele verkeersinformatie.

Update 8.50 uur

Het KNMI heeft code geel ingetrokken. De mist veroorzaakt nog wel files.

Update 9.15 uur

Rijkswaterstaat meldt dat de mist is opgetrokken en de spitsstroken weer open zijn.